Andrea Iannone, scontro e invito a Selvaggia: “Esci con me, io regalo gioie alle donne” (Di domenica 5 dicembre 2021) Ieri sera Andrea Iannone è stato eliminato da Ballando con le Stelle. Prima di lasciare lo show di Milly Carlucci il pilota ci ha regalato un po’ di trash. Subito dopo la sua prima esibizione, Carolyn Smith gli ha fatto un sacco di complimenti, definendo la sua performance con Lucrezia Lando ‘geniale’. Selvaggia Lucarelli non era d’accordo con la collega ed ha trovato il ballo di Andrea ‘ordinario e per niente sorprendente’. Iannone ha reagito in maniera bizzarra, prima ha attaccato la Lucarelli e poi l’ha invitata a passare una serata con lui: “Diamo il suo momento anche a Selvaggia, visto che le vanno tutti contro ogni giorno, persone, media, giornali. Sempre nei casini la gente contro di lei poverina dai, io le voglio bene, le do un bacio. La invito a cena se ... Leggi su biccy (Di domenica 5 dicembre 2021) Ieri seraè stato eliminato da Ballando con le Stelle. Prima di lasciare lo show di Milly Carlucci il pilota ci ha regalato un po’ di trash. Subito dopo la sua prima esibizione, Carolyn Smith gli ha fatto un sacco di complimenti, definendo la sua performance con Lucrezia Lando ‘geniale’.Lucarelli non era d’accordo con la collega ed ha trovato il ballo di‘ordinario e per niente sorprendente’.ha reagito in maniera bizzarra, prima ha attaccato la Lucarelli e poi l’ha invitata a passare una serata con lui: “Diamo il suo momento anche a, visto che le vanno tutti contro ogni giorno, persone, media, giornali. Sempre nei casini la gente contro di lei poverina dai, io le voglio bene, le do un bacio. Laa cena se ...

