A Lesbo un messaggio di Papa Francesco che fa Storia

(Di domenica 5 dicembre 2021) Per passare alla, undeve avere tre requisiti: l'autorevolezza di chi lo lancia. Il luogo in cui avviene. La tragicità dell'evento. Ebbene, quello lanciato ada, ...

Advertising

Adnkronos : #Papa Bergoglio tra i rifugiati di #Lesbo, il messaggio forte e chiaro all'Europa. - CentroAstalli : RT @ricristiano1: Oggi penso che Francesco abbia letto e capito meglio di me il grande libro di Amin Maalouf “il naufragio delle civiltà” h… - MRMRSC6 : RT @globalistIT: - ricristiano1 : Oggi penso che Francesco abbia letto e capito meglio di me il grande libro di Amin Maalouf “il naufragio delle civi… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Lesbo messaggio

Ebbene, quello lanciato ada Papa Francesco, ha tutti e tre questi requisiti. Unpossente "Chiusure e nazionalismi - la storia lo insegna - portano a conseguenze disastrose'. Così il ...Nella realtà che unisceal confine tra Polonia e Bielorussia, che uniscealla Turchia, che uniscealla Siria, fino alla Libia. Lì, se esistono, si trovano le radici del ...Bergoglio è tornato nel centro rifugiati visitato 5 anni orsono: "È facile trascinare l'opinione pubblica instillando la paura dell'altro; perché invece, con lo stesso piglio, non si parla dello sfrut ...Cinque anni dopo papa Francesco è tornato a Lesbo, nel centro di accoglienza e identificazione di Mitilene, dove ci sono ancora le gabbie per i minori non accompagnati, i guardia ...