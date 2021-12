Wout Van Aert | “La vittoria al Boom del Superprestige? Non mi aspettavo di andare così forte”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Laha stupito anche lui. E’ unVanentusiasta quello che al traguardo commenta la sua affermazione nella prova di ciclocrosso aldel. Il belga ha affermato: “Prima di partire ero preoccupato, ma poi ho sentito subito di stare bene e di poter risalire posizioni. Non me l’affatto. In realtà pensavo che avrei fatto la differenza con Toons, ma quando mi sono voltato ho visto che c’era un bel gap (s è stato vittima di una caduta, ndr)”. Oltre a questo, ha aggiunto: “Sono andato del mio passo che si è rivelato superiore a quello degli altri. La caduta? Questo succede quando hai un grande vantaggio: perdi concentrazione ed ero anche già un po’ stanco, ma fa parte del gioco”. Infine, il poliedrico ...

RieccoAert in modalità fenomeno. Fa nulla che ancora non avesse disputato un cross quest'anno: alla prima occasione, la quinta prova sul Superprestige a Boom in Belgio, il 26enne belga della Jumbo -...Il britannico Tom Pidcock, 22 anni, e il belgaAert, 27. BETTINI Dettagli La grande attesa è per la prima volta di una gara di ciclocross pensata per essere disputata su fondo nevoso. Mai la ...La vittoria ha stupito anche lui. E' un Wout Van Aert entusiasta quello che al traguardo commenta la sua affermazione nella prova di ciclocrosso al Boom del Superprestige. Il belga ha affermato: “Prim ...Wout van Aert ha fatto subito centro al suo grande ritorno nel ciclocross. Il fuoriclasse belga si è imposto a Boom (Belgio), dove è andata in scena una tappa del prestigioso Superprestige, uno dei ...