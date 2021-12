Weekend tra nuvole e schiarite (Di sabato 4 dicembre 2021) Con il Centro Meteo Lombardo e il bollettino a cura di Gabriele Galastro scopriamo come sarà il Weekend a Bergamo e in provincia. Sabato 4 dicembre 2021 Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi cielo nuvoloso o con nubi sparse, nella medio-bassa pianura nebbia a tratti anche fitta. Dal pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità su tutti i settori ed in serata sui rilievi Alpini e Prealpini possibile nevischio o deboli nevicate al di sopra dei 500/800 metri mentre sulla pianura centro-orientale possibili locali pioviggini alternate da pause asciutte. Temperature: Minime comprese tra 0 e 3°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 4 e 7°C. Domenica 5 dicembre 2021 Tempo Previsto: Nel primo mattino sui rilievi e l’alta pianura cielo sereno o poco nuvoloso, sulla medio-bassa pianura nebbie a tratti anche fitte. Dal pomeriggio rapido ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 dicembre 2021) Con il Centro Meteo Lombardo e il bollettino a cura di Gabriele Galastro scopriamo come sarà ila Bergamo e in provincia. Sabato 4 dicembre 2021 Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi cielo nuvoloso o con nubi sparse, nella medio-bassa pianura nebbia a tratti anche fitta. Dal pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità su tutti i settori ed in serata sui rilievi Alpini e Prealpini possibile nevischio o deboli nevicate al di sopra dei 500/800 metri mentre sulla pianura centro-orientale possibili locali pioviggini alternate da pause asciutte. Temperature: Minime comprese tra 0 e 3°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 4 e 7°C. Domenica 5 dicembre 2021 Tempo Previsto: Nel primo mattino sui rilievi e l’alta pianura cielo sereno o poco nuvoloso, sulla medio-bassa pianura nebbie a tratti anche fitte. Dal pomeriggio rapido ...

Advertising

fattoquotidiano : Un incredibile cortocircuito tra la Corte d’appello di Firenze e la Questura di Lucca ha consentito di tornare in G… - Dann2515 : RT @MoomooITALIA: @RBW_MAMAMOO [211203] #hwasa ?? cari moomoos tra poco alle 15???? guardate 'Show me the money 10' su Mnet dove sarà Hwasa e… - VincenzoBattil2 : Oh ma se si sono riuniti (tralasciando che il weekend lo fanno sempre) significa che tra qualche giorno è l'anniversario - laballara : RT @eddyveerus: Tra poco in diretta su @tvdellosport con @laballara per parlare dei big match del weekend #RomaInter e #NapoliAtalanta #Asp… - macheboi : RT @MoomooITALIA: @RBW_MAMAMOO [211203] #hwasa ?? cari moomoos tra poco alle 15???? guardate 'Show me the money 10' su Mnet dove sarà Hwasa e… -