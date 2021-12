Twitter chiude 2000 account in Cina: “Propaganda imbarazzante” (Di sabato 4 dicembre 2021) Twitter ha chiuso più di 2.000 account collegati al governo cinese che promuovevano prove contro le accuse di violazione dei diritti umani ai danni dell’etnia uigura come parte di una operazione di Propaganda condotta “in maniera imbarazzante”, secondo gli esperti. Lo rivela una analisi condotta dal think-tank Australian Strategic Policy institute, citata dal Guardian, che ha preso in considerazione i 2.160 account chiusi da Twitter, che condividevano temi e contenuti in linea con le posizioni del governo cinese. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> Netflix accusata di Propaganda gay in Russia con contenuti «devianti» per i minori L’operazione comprendeva anche immagini, profili fake di uiguri e account falsi, allo scopo di ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 4 dicembre 2021)ha chiuso più di 2.000collegati al governo cinese che promuovevano prove contro le accuse di violazione dei diritti umani ai danni dell’etnia uigura come parte di una operazione dicondotta “in maniera”, secondo gli esperti. Lo rivela una analisi condotta dal think-tank Australian Strategic Policy institute, citata dal Guardian, che ha preso in considerazione i 2.160chiusi da, che condividevano temi e contenuti in linea con le posizioni del governo cinese. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> Netflix accusata digay in Russia con contenuti «devianti» per i minori L’operazione comprendeva anche immagini, profili fake di uiguri efalsi, allo scopo di ...

lofioramonti : 'Perché si chiude il Sudafrica, ma non il Belgio o Israele, dove circola #Omicron? Perché si punisce chi fa ricerca… - Coninews : Il titolo olimpico, gli ori e i record mondiali, le cinque finali consecutive a cinque cerchi. ?????? Con i 200 sl… - MediasetTgcom24 : Bollette troppo care, a Spilimbergo (Pordenone) chiude una delle tre aziende artigianali di mosaici #Spilimbergo… - KilljoyGP : RT @GiovaQuez: Sospesi per mancata vaccinazione omeopati e nutripuntiristi, chiude il centro assistenza Ippocrateorg. A renderlo noto è il… - simcopter : RT @corrierebologna: Chiude il centro di assistenza IppocrateOrg: «Troppi medici no vax sospesi» -