Troppi treni da revisionare, la Metro A di Roma rischia la chiusura totale a gennaio. Il Campidoglio chiede una proroga al ministero (Di sabato 4 dicembre 2021) Nella Capitale 51 treni, di cui 33 che viaggiano sulla linea A della Metropolitana che collega Roma sud con Roma ovest, hanno bisogno di essere revisionati per continuare a circolare da gennaio. Dei 33 convogli in servizio sulla linea arancione della Capitale – e che servono il centro storico, da piazza di Spagna e piazza del Popolo a via Nazionale e alla stazione Termini – ben 20 devono essere revisionati. Ne resterebbero soltanto tredici e non sarebbero sufficienti a garantire un servizio minimo, considerando che tre o quattro treni devono comunque essere sempre a deposito per motivi di sicurezza in caso di emergenze. Conseguenza: a gennaio la linea A della Metropolitana di Roma rischia la chiusura

