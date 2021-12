Tasse, per i redditi bassi taglio di oltre mille euro (Di sabato 4 dicembre 2021) Sulle Tasse il governo trova un compromesso almeno tra i partiti di maggioranza. Ma le misure continuano a scontentare i sindacati. E anche Confindustria si fa sentire. Per il presidente Carlo... Leggi su ilmattino (Di sabato 4 dicembre 2021) Sulleil governo trova un compromesso almeno tra i partiti di maggioranza. Ma le misure continuano a scontentare i sindacati. E anche Confindustria si fa sentire. Per il presidente Carlo...

Ultime Notizie dalla rete : Tasse per La provincia compra due nuovi elicotteri sanitari modello Airbus Helicopters H145 L'aggiudicatario è Airbus Helicopters Deutschland GmbH , con sede in Germania a Donauwörth (Baviera), che ha offerto un importo complessivo di 25.259.519 euro (Iva, tasse e imposte escluse) per le ...

Bolaffi: 'Ci vuole un Patto Italia - Germania' Tutti d'accordo a non mettere nuove tasse; ad aumentare il salario minimo da 9,50 a 12 euro l'ora; ... Lo definirei un "Merkel plus" perché oltre alla continuità con quello della Cancelliera, per i ...

Tasse, per i redditi bassi taglio di oltre mille euro Il Messaggero Tasse, per i redditi bassi taglio di oltre mille euro Sulle tasse il governo trova un compromesso almeno tra i partiti di maggioranza. Ma le misure continuano a scontentare i sindacati. E anche Confindustria si fa sentire. Per il presidente ...

Scontro in cdm, salta il contributo dei ricchi. 300 milioni per le bollette I partiti si dividono sugli 8 miliardi da destinare alla riduzione delle tasse e su un possibile contributo di solidarietà per i più ...

