Super Green pass, regole più severe in Alto Adige. L’ordinanza del governatore Arno Kompatscher (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Super Green pass – introdotto dal governo Draghi il 24 novembre e che entrerà in vigore da lunedì 6 dicembre – sarà ancora più restrittivo in Alto Adige dove la situazione epidemiologica è più critica e dove sono state già adottate misure restrittive nelle scorse settimane. Il governatore Altoatesino Arno Kompatscher ha firmato ieri sera la nuova ordinanza, la numero 37, che recepisce il Super Green pass. Rispetto al territorio nazionale in Alto Adige da lunedì ci saranno, però, regole più severe. Mentre a livello nazionale sarà obbligatorio avere il Super Green ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Il– introdotto dal governo Draghi il 24 novembre e che entrerà in vigore da lunedì 6 dicembre – sarà ancora più restrittivo indove la situazione epidemiologica è più critica e dove sono state già adottate misure restrittive nelle scorse settimane. Ilatesinoha firmato ieri sera la nuova ordinanza, la numero 37, che recepisce il. Rispetto al territorio nazionale inda lunedì ci saranno, però,più. Mentre a livello nazionale sarà obbligatorio avere il...

