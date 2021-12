Squid Game potrebbe non avere una seconda stagione? Ecco perché

(Di sabato 4 dicembre 2021) Notizie poco confortanti per i fan di. La serie evento sud-coreana, che di recente è stata finalmente resa disponibile con il doppiaggio italiano,infatti chiudere con la prima. Sebbene già da diverse settimane sembrava ormai confermato un secondo capitolo – doveroso, per chiunque avesse visto lo show – ora arriva l’amara … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Notizie poco confortanti per i fan di. La serie evento sud - coreana, che di recente è stata finalmente resa disponibile con il doppiaggio italiano , potrebbe infatti chiudere con la prima stagione. Sebbene già da diverse ...

La seconda parte della stagione cinque, disponibile su Netflix, è stata avvolta fin da subito dal mistero. È tempo di scoprire che cosa ci riserva la serie spagnola cult ...Una nuova storia, nuovi concorrenti e, sicuramente, nuovi giochi pericolosi alla fine dei quali ci sarà un solo vincitore. Squid Game 2: seconda stagione inevitabile È molto probabile che Squid Game 2 ...