Sci | CdM | Kilde vince discesa Beaver Creek e Marsaglia quarto

Beaver Creek, 4 dic. -(Adnkronos) - Seconda vittoria di fila per Aleksander Aamodt Kilde, che conferma il suo ottimo momento di forma dopo l'infortunio al ginocchio. Sulla "Bird's of Prey" di Beaver Creek il norvegese, all'ottava gemma in Coppa del mondo della carriera, si è imposto con il tempo di 1'39"63, davanti all'austriaco Matthias Mayer, ancora una volta nelle parti nobili della classifica dopo la vittoria nella prima discesa a Lake Louise di settimana scorsa, staccato di 66 centesimi. Sul terzo gradino del podio si è piazzato lo svizzero Beat Feuz, a 1?01 centesimi da Kilde. Pronta reazione nella squadra italiana dopo i due supergiganti dei giorni scorsi, che non avevano regalato grandi soddisfazioni. Grande prova di Matteo Marsaglia, ...

