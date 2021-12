Sampdoria-Lazio, Sarri manda Reina in panchina, tocca a Strakosha (Di sabato 4 dicembre 2021) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, contro la Sampdoria, tra i pali della Lazio toccherà a Strakosha. Maurizio Sarri ha deciso di mandare Reina in panchina. Troppe le difficoltà evidenziate dal portiere spagnolo nelle ultime giornate. “Una staffetta potrebbe essere decisa tra i pali e questa è la reale novità di giornata. Domani a Marassi potrebbe tornare titolare Strakosha con Reina in panchina. Non è ancora una certezza, si tratta di un’ipotesi. Sarri deciderà oggi, ma ci sta realmente pensando, considerando le difficoltà del portiere spagnolo, che forse avrebbe bisogno di una pausa”. Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 dicembre 2021) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, contro la, tra i pali dellatoccherà a. Maurizioha deciso direin. Troppe le difficoltà evidenziate dal portiere spagnolo nelle ultime giornate. “Una staffetta potrebbe essere decisa tra i pali e questa è la reale novità di giornata. Domani a Marassi potrebbe tornare titolareconin. Non è ancora una certezza, si tratta di un’ipotesi.deciderà oggi, ma ci sta realmente pensando, considerando le difficoltà del portiere spagnolo, che forse avrebbe bisogno di una pausa”. Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News L'articolo ilNapolista.

