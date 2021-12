Roma Inter 0-3 LIVE: Sensi si mangia la rete del poker (Di sabato 4 dicembre 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Roma e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Roma e Inter si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Inter 0-3 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 1? Subito pericolosa la Roma – Partenza sprint dei giallorossi con Zaniolo che scorre sulla sinistra, poi serve un invitante assist a Shomurodov che colpisce di testa, ma manda fuori. 7? Ci prova l’Inter – Pericolosa l’Inter con D’Ambrosio, servito a destra da Barella, per il cross al centro raccolto da Ibanez e spedito in corner. 15? GOL DELL’Inter – ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-3 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 1? Subito pericolosa la– Partenza sprint dei giallorossi con Zaniolo che scorre sulla sinistra, poi serve un invitante assist a Shomurodov che colpisce di testa, ma manda fuori. 7? Ci prova l’– Pericolosa l’con D’Ambrosio, servito a destra da Barella, per il cross al centro raccolto da Ibanez e spedito in corner. 15? GOL DELL’– ...

Gazzetta_it : Gol! Roma - Inter 1-3, rete di Zaniolo N. (ROM) - Gazzetta_it : VAR - Roma: goal annullato, il punteggio resta 0:3 - Inter : ??? | #BROTHERSOFTHEWORLD Alle 18.00 italiane si torna in campo per #RomaInter ???? Da dove seguirete la partita? E… - karn0v : RT @officialcafe_19: Roma - Inter 3-3 Inter: Chala, Geko, Dumfries. Roma: Zaniolo esterno della rete, i tifosi della Roma continuano a ca… - UmbertoDalessa4 : RT @masolinismo: talmente scarsa la roma che riesce a far sembrare quelli dell'inter dei giocatori di calcio -