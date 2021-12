Napoli. Spalletti: “L’Atalanta ha vinto una partita vera contro una squadra vera” (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“L’Atalanta ha vinto una partita vera contro una squadra vera, abbiamo giocato un calcio di livello, abbiamo messo in campo una squadra credibile che ha fatto delle cose fatte bene, poi ha fatto delle scelte e non ha avuto fortuna, ma è una squadra credibile che ci permetterà di rimanere agganciati alle squadre forti, al carro importante finchè non rientreranno tutti, poi avremo più cambi”. Queste le parole di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, a Sky dopo la sconfitta contro L’Atalanta: “L’Atalanta ha giocato una partita seria e vinto una gara ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“haunauna, abbiamo giocato un calcio di livello, abbiamo messo in campo unacredibile che ha fatto delle cose fatte bene, poi ha fatto delle scelte e non ha avuto fortuna, ma è unacredibile che ci permetterà di rimanere agganciati alle squadre forti, al carro importante finchè non rientreranno tutti, poi avremo più cambi”. Queste le parole di Luciano, allenatore del, a Sky dopo la sconfitta: “ha giocato unaseria euna gara ...

