Malinovskyi | Dopo il gol del vantaggio c' è una cosa che abbiamo pensato subito! Scudetto? Non esiste nel nostro spogliatoio!

(Di domenica 5 dicembre 2021) Sconfitta per il Napoli battuto 2-3 dall'Atalanta nella 16esima giornata di campionato. Al termine del match Napoli-Atalanta, Ruslanè intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato: "giocato contro una squadra forte e fare gol subito ci ha aiutato a pensare che sarebbe stato ancora più difficile, perché il Napoli ci avrebbe pressato ancora più forte. Tecnicamente loro sono molto forti, ma avere vinto qua ci dà ancora più fiducia.? Nonquesto pensiero nelspogliatoio, si pensa solo alla prossima partita. A Napoli è sempre difficile ottenere punti, figuriamoci vincere.tenuto sempre senza mollare mai. Villareal?quattro giorni per prepararla bene. Dobbiamo vincere, ...

Advertising

LucaCam90 : Potrei anche cambiare canale dopo l’uscita di #Malinovskyi (9.5 al @Fantacalcio) però vedere il @sscnapoli sotto è… - ilcirotano : LIVE Napoli-Atalanta 0-1: che magia Malinovskyi! Gasp avanti dopo 7’ - - Ceruzfries : Eccomi dopo aver visto finalmente una notifica gol di Malinovskyi. - AndreaZeoli : RT @GabrieleCats: Contrariamente al solito Allegri ha iniziato con de Ligt centrale dx e Bonucci sx e Gasp si è adattato con Zapata sulla d… - TomasSenzAcca : Malinovskyi dopo la partita da fenomeno contro di noi con doppietta annessa è tornato ad essere il classico mediocre che è sempre stato -

Ultime Notizie dalla rete : Malinovskyi Dopo

SpazioNapoli

... gli ospiti passano in vantaggio al 7 grazie ad una splendida rete di, che riceve da Zapata e fa partire un sinistro all'incrocio dei pali.il gol a freddo la squadra di Gasperini ...Finisce 3 - 2 in favore dei nerazzurri grazie alle reti di Demiral e Freuler, che rendono vana la rimonta di Zielinski e Mertensl'iniziale vantaggio di. Situazione in vetta che si ...La vittoria della squadra di Gasperini rivoluziona la classifica togliendo il primato ai partenopei scavalcati da rossoneri e Inter ...Napoli - Atalanta 2-3 nel posticipo serale del sabato. Era lecito attendersi una partita spettacolare al "Maradona" di Napoli, e le due squadre non hanno tradito le attese: partenopei e bergamaschi ha ...