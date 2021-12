LIVE – Sci alpino, discesa libera maschile sabato Beaver Creek 2021 in DIRETTA (Di sabato 4 dicembre 2021) La DIRETTA testuale della discesa libera maschile di Beaver Creek 2021, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Sulle nevi del Colorado, in particolare sulla Birds of Prey, si torna in pista per la prima delle due discese e la terza delle quattro gare in programma. Appuntamento alle ore 19 italiane. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV I CONVOCATI AZZURRI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TAPPA PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Latestuale delladi, valida per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Sulle nevi del Colorado, in particolare sulla Birds of Prey, si torna in pista per la prima delle due discese e la terza delle quattro gare in programma. Appuntamento alle ore 19 italiane. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV I CONVOCATI AZZURRI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TAPPA PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 AGGIORNA LASportFace.

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Lake Louise in DIRETTA: Sofia Goggia a caccia del bis, le sorelle Delago per sognare - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Lake Louise in DIRETTA: Sofia Goggia a caccia del bis dopo il dominio di ieri - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Lake Louise in DIRETTA: Sogia Goggia domina con distacco record. 'Ho frenato per quanto er… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Lillehammer 2021 in DIRETTA: gli azzurri cercano un buon piazzamento De Fabiani ci pro… - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022 - LIVE! Kilde vince Super G, ora la discesa femminile con Goggia e otto azzur… -