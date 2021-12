L’epatologo | “Portale per valutare candidati a trapianti e tagliare liste d’attesa”

Leggi su italiasera

(Di sabato 4 dicembre 2021) Aumentare il numero didi fegato affrontando la sfida dell’uscita dall’emergenza Covid. E farlo anche con nuovi strumenti, dalla telemedicina ad un nuovoche seleziona in modo semplice e appropriata iall’operazione. Lo spiega in un’intervista all’Adnkronos Salutedell’Università Sapienza di Roma-Policlinico Umberto I, Stefano Ginanni Corradini. “Si chiama eReferral ed è unweb che abbiamo sviluppato insieme all’università di Tor Vergata e al consorzio Innovo, è facilmente utilizzabile da parte di tutti i medici che vogliono riferire un paziente per un valutazione per un trapianto di fegato”, sottolinea lo specialista in una intervista video in onda su ‘Doctor’s Life, il primo canale televisivo di informazione medico-scientifica dedicato a medici e ...