C'era una volta il mio Natale (Di sabato 4 dicembre 2021) La cosa peggiore che può capitare a una bambina che da piccola si trasferisce con la famiglia in un'altra città, è quello di smarrire il senso di appartenenza. A me è successo, più e più volte, di non sentirmi a casa. Però ricordo esattamente come tutto cambiava durante il periodo dell'Avvento. Come una bellissima fiaba di Natale tutto intorno a me si trasformava. Dicembre sembrava infinito, non come adesso che le giornate si susseguono velocemente senza darci il tempo di accorgerci di quello che ci succede intorno. Le valigie sul letto segnavano la partenza imminente, quella verso casa di nonna. Nei giorni di festa ci riunivamo attorno al camino per riscaldarci, e mentre i grandi discutevano del menu e della spesa, noi piccoli fantasticavamo sui doni che Babbo Natale ci avrebbe portato. Ogni tanto eravamo interrotti dall'arrivo degli zampognari.

