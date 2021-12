Atalanta corsara, 3-2 a Napoli e in corsa per lo scudetto (Di sabato 4 dicembre 2021) Napoli (ITALPRESS) – Dal primo al terzo posto in soli 90? minuti, l'altalena in classifica del Napoli si riassume in una pirotecnica sconfitta interna per 3-2 contro un'Atalanta sempre più in corsa scudetto e a -4 dal Milan capolista. Un Napoli falcidiato dagli infortuni (e dalle squalifiche, nel caso del tecnico Spalletti) cambia sistema di gioco affidandosi alla difesa a tre, rimonta e sogna il colpaccio ma si arrende alla distanza. Gli azzurri provano a spaventare la Dea con un avvio deciso, ma al 7? sono gli ospiti a sbloccare l'incontro. Zapata attacca la profondità e serve a rimorchio Malinovskyi, che toglie la ragnatela dal sette con un mancino dal limite. Di rabbia, la squadra partenopea risponde cinque minuti più tardi con la clamorosa chance mancata da Lozano sul bellissimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021)(ITALPRESS) – Dal primo al terzo posto in soli 90? minuti, l'altalena in classifica delsi riassume in una pirotecnica sconfitta interna per 3-2 contro un'sempre più ine a -4 dal Milan capolista. Unfalcidiato dagli infortuni (e dalle squalifiche, nel caso del tecnico Spalletti) cambia sistema di gioco affidandosi alla difesa a tre, rimonta e sogna il colpaccio ma si arrende alla distanza. Gli azzurri provano a spaventare la Dea con un avvio deciso, ma al 7? sono gli ospiti a sbloccare l'incontro. Zapata attacca la profondità e serve a rimorchio Malinovskyi, che toglie la ragnatela dal sette con un mancino dal limite. Di rabbia, la squadra partenopea risponde cinque minuti più tardi con la clamorosa chance mancata da Lozano sul bellissimo ...

Gasperini-Spalletti. Il super attacco contro la difesa regina Crocevia scudetto. La sfida di stasera al San Paolo-Maradona ha le sembianze di uno snodo cruciale per Napoli e Atalanta: gli azzurri vogliono confermarsi in vetta superando a pieni voti l'esame neraz ...

