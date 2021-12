Ancelotti perde un big in vista della partita con l’Inter | lascia il campo dopo un quarto d’ora

(Di sabato 4 dicembre 2021) Nella sfida di oggi tra il Real Sociedad e Real Madrid, quest’ultimi hanno subito la perdita di Karim Benzema, probabilmente niente Inter per lui. L’assenza del francese potrebbe essere un qualcosa non da poco nella formazione di Carloper ladi Champions League. Karim Benzema, Real Madrid, Liga Tale notizia può essere interessante per Simone Inzaghi indi martedì al Santiago Bernabeu. Il tecnico ex Napoli e Milan, d’altro canto, dovrà correre ai ripari. Fra i diversi giocatori che si giocano il posto, attenzione a Luka Jovic, giocatore cercato dalla società nerazzurra. TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: Il giornalista lancia la provocazione: “Ricordiamo cosa dicevanol’addio di Lukaku”

