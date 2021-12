Allarme Sindacato Polizia penitenziaria per nuovi focolai covid: “Open day in tutte le carceri” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Un nuovo giro di tamponi tra i detenuti non è sufficiente per controllare il focolaio covid nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, del resto solo uno dei numerosi che si registrano nei penitenziari italiani. Chiederemo ai ministri della Salute e della Giustizia di istituire un Open day qui come in tutte le carceri, con le stesse modalità con cui si svolgono gli Open day fuori”. A chiederlo è il segretario generale del Sindacato Polizia penitenziaria, Spp, Aldo Di Giacomo. “E’ da tempo che ripetiamo inascoltati i nostri appelli: l’obbligo vaccinale per il personale penitenziario, che ci vede convintamente favorevoli non risolve in alcun modo la prevenzione dalla diffusione del covid se l’obbligo non viene esteso a ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) “Un nuovo giro di tamponi tra i detenuti non è sufficiente per controllare ilnel carcere di Santa Maria Capua Vetere, del resto solo uno dei numerosi che si registrano nei penitenziari italiani. Chiederemo ai ministri della Salute e della Giustizia di istituire unday qui come inle, con le stesse modalità con cui si svolgono gliday fuori”. A chiederlo è il segretario generale del, Spp, Aldo Di Giacomo. “E’ da tempo che ripetiamo inascoltati i nostri appelli: l’obbligo vaccinale per il personale penitenziario, che ci vede convintamente favorevoli non risolve in alcun modo la prevenzione dalla diffusione delse l’obbligo non viene esteso a ...

