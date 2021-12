Abetone | finalmente festa sulla neve | la prima giornata di sci

(Di sabato 4 dicembre 2021)(Pistoia), 4 dicembre 2021 - Tornalo sci sulle piste di. In centinaia già dallamattina si sono dati appuntamento sulle piste da sci per ladiscesa della ...

(Pistoia), 4 dicembre 2021 - Tornalo sci sulle piste di. In centinaia già dalla prima mattina si sono dati appuntamento sulle piste da sci per la prima discesa della stagione. Troppo forte il richiamo della neve : ..., si scia!". Poche parole che ben sintetizzano il pensiero degli impiantisti die degli operatori del comparto neve in generale, pesantemente penalizzato dalla chiusure legate all'...Fin dalla mattina molti sciatori si sono riversati sulle piste nonostante le previsioni di pioggia per il pomeriggio ...Si torna finalmente a sciare sulle piste di Abetone. In tanti già dalla mattina si sono dati appuntamento sulle piste da sci per la prima discesa della stagione. Parla Rolando Galli, presidente Abeton ...