Via il sesso dai documenti | la proposta di legge

Eliminare la voce del sesso dai documenti ufficiali: la proposta crea nuove polemiche sul tema sempre caldo Togliere l'indicazione del genere dai documenti di riconoscimento. La proposta di legge pro-Lgbt fa discutere tutta l'Europa anche se al momento riguarda un solo paese, il Belgio. L'idea piace anche ad alcuni ministri che hanno apportato il proprio nome alla proposta. Un aspetto importante perché potrebbe aprire la via all'approvazione e dare una svolta dopo la bocciatura da parte della Corte Costituzionale che nel 2019 aveva bocciato una legge simile. L'obiettivo dei promotori è cercare di creare maggiore inclusività. Si era anche pensato di introdurre il genere X oltre a maschio e femmina.

