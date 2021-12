Vaccini, black-out alla Mostra d’Oltremare: stop di mezz’ora e lunghe code (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un black out improvviso alla Mostra d’Oltremare ha bloccato per mezz’ora la somministrazione di Vaccini: lunghe code dopo l’imprevisto. Disservizi alla Mostra d’Oltramare dopo l’inconveniente (immagine di repertorio)Imprevisto alla Mostra d’Oltremare dove improvvisamente è mancata la luce, creando disservizi ed un improvviso blocco delle somministrazioni del vaccino che ha causato lunghe code. L’hub vaccinale dell’Asl Napoli 1 della Mostra d’Oltremare, a Fuorigrotta, ha avuto un improvviso una improvvisa interruzione della fornitura elettrica. Quindi tutti coloro che si sono presentati alle 8 per la ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 3 dicembre 2021) Unout improvvisoha bloccato perla somministrazione didopo l’imprevisto. Disservizid’Oltramare dopo l’inconveniente (immagine di repertorio)Imprevistodove improvvisamente è mancata la luce, creando disservizi ed un improvviso blocco delle somministrazioni del vaccino che ha causato. L’hub vaccinale dell’Asl Napoli 1 della, a Fuorigrotta, ha avuto un improvviso una improvvisa interruzione della fornitura elettrica. Quindi tutti coloro che si sono presentati alle 8 per la ...

