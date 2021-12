Usa, Congresso approva provvedimento che evita lo shutdown (Di venerdì 3 dicembre 2021) Negli Stati Uniti il Congresso ha approvato il provvedimento che prevede il superamento del tetto del debito pubblico. La misura serve a evitare lo 'shutdown', il blocco dei servizi federali, in ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Negli Stati Uniti ilhato ilche prevede il superamento del tetto del debito pubblico. La misura serve are lo '', il blocco dei servizi federali, in ...

