Uomini e Donne, svelata l’identità della dama che ha conquistato Marcello Messina (Di venerdì 3 dicembre 2021) Quando Marcello Messina ha lasciato il trono over di Uomini e Donne per una ragazza conosciuta fuori dal programma, in tanti si sono chiesti chi fosse la donna che è stata capace di far capitolare il bel cavaliere torinese. Il mistero viene svelato nell’ultimo numero di “Uominie e Donne Magazine”, dove l’ex di Ida Platano presenta la nuova fiamma, con cui viene anche fotografato. Lei si chiama Viviana ed è una bellezza mediterranea: pelle scura, capelli e occhi castani. Su Instagram la donna, che è originaria della Campania ma vive a Torino, dove fa l’oculista, ha pubblicato una foto assieme al cane di Marcello, un Amstaff. Al Magazine del programma di Maria De Filippi, Messina ha rivelato che la compagna è “molto presente” e che l’ha ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 dicembre 2021) Quandoha lasciato il trono over diper una ragazza conosciuta fuori dal programma, in tanti si sono chiesti chi fosse la donna che è stata capace di far capitolare il bel cavaliere torinese. Il mistero viene svelato nell’ultimo numero di “e eMagazine”, dove l’ex di Ida Platano presenta la nuova fiamma, con cui viene anche fotografato. Lei si chiama Viviana ed è una bellezza mediterranea: pelle scura, capelli e occhi castani. Su Instagram la donna, che è originariaCampania ma vive a Torino, dove fa l’oculista, ha pubblicato una foto assieme al cane di, un Amstaff. Al Magazine del programma di Maria De Filippi,ha rivelato che la compagna è “molto presente” e che l’ha ...

Advertising

AndreaMarcucci : Io mi auguro che #Draghi resti a Palazzo Chigi a lungo. Aspetto che lo dica anche Enrico Letta. Il prossimo preside… - TeresaBellanova : Sono dati preoccupanti quelli #Istat sul mercato del #lavoro di ottobre, che confermano le crescenti difficoltà del… - AIRC_it : Uomini e donne non sono uguali quando si parla di tumori e di risposta ai trattamenti, ma alcuni studi non tengono… - MollyB___ : Otto donne presentano il ddl contro la violenza sulle donne. Nessun uomo, solo otto donne. Certo, tanto mica è un problema degli uomini. - Karma4UBassem : RT @RescueMed: A #Tripoli grandina mentre migliaia di donne, uomini e bambin? vivono letteralmente in mezzo alla strada. @RefugeesinLibya… -