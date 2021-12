Uomini e Donne rischia la chiusura: “Esposto in Procura da parte di un politico” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Stando a quanto fa sapere sul suo profilo Twitter Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano, Uomini e Donne è sotto accusa e in futuro potrebbe rischiare anche la chiusura. In Procura, infatti, giacerebbe un Esposto fatto dal deputato pentastellato Antonio Del Monaco. Il polito chiede la chiusura del seguitissimo talk-show di Maria De Filippi perché altamente diseducativo. “Stimola sessismo” sostiene Del Monaco, che tuttavia non prende in considerazione il fatto che purtroppo di programmi sessisti in Italia ce ne sono fin troppi, molto peggio di Uomini e Donne. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Maria De Filippi su Andrea Nicole: “Mi hai ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 dicembre 2021) Stando a quanto fa sapere sul suo profilo Twitter Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano,è sotto accusa e in futuro potrebbere anche la. In, infatti, giacerebbe unfatto dal deputato pentastellato Antonio Del Monaco. Il polito chiede ladel seguitissimo talk-show di Maria De Filippi perché altamente diseducativo. “Stimola sessismo” sostiene Del Monaco, che tuttavia non prende in considerazione il fatto che purtroppo di programmi sessisti in Italia ce ne sono fin troppi, molto peggio di. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Maria De Filippi su Andrea Nicole: “Mi hai ...

