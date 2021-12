Tutti i Nobel immaginari di Massimo Cacciari. Dopo Melòn arriva Kamper (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nuovo show No green pass del professor Massimo Cacciari a Otto e mezzo su La7. Il filosofo si scaglia contro i vaccini anti Covid-19 ("Il vaccino curicchia, lo ha detto anche il vostro Galli. Serve un piano B", oppure "non sappiamo neanche se sia un vaccino", dice Cacciari, rilanciando una notizia fuorviante che circola da tempo). Si scaglia contro il green pass ("è anticostituzionale"). Vuole denunciare Beppe Severgnini e insulta Alessandro De Angelis. Attacca l'informazione, che "in questo paese è univoca". Ma quando gli viene chiesto a chi crede, chi c'è nel suo ipotetico "Cts dei sogni", a quali esperti si affida insomma, Cacciari non ha dubbi: al premio Nobel Melòn. E a Kamper (o Camper?) "il tedesco". L'unico difetto di questi luminari della medicina è che non ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nuovo show No green pass del professora Otto e mezzo su La7. Il filosofo si scaglia contro i vaccini anti Covid-19 ("Il vaccino curicchia, lo ha detto anche il vostro Galli. Serve un piano B", oppure "non sappiamo neanche se sia un vaccino", dice, rilanciando una notizia fuorviante che circola da tempo). Si scaglia contro il green pass ("è anticostituzionale"). Vuole denunciare Beppe Severgnini e insulta Alessandro De Angelis. Attacca l'informazione, che "in questo paese è univoca". Ma quando gli viene chiesto a chi crede, chi c'è nel suo ipotetico "Cts dei sogni", a quali esperti si affida insomma,non ha dubbi: al premio. E a(o Camper?) "il tedesco". L'unico difetto di questi luminari della medicina è che non ...

