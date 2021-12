Stabilizzare la Libia e i rischi del non voto Di Maio e Mangoush a Med ’21

Leggi su formiche

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Se la “sfida più immediata per l’Italia è la stabilizzazione della”, come ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervenendo oggi al MED2021 di Ispi, allora è altrettanto prioritario seguire com attenzione le dinamiche interne che stanno accompagnando il paese alle tanto auspicate elezioni – previste secondo quanto prescritto dalle Nazioni Unite per il 24 dicembre. La cornice è stata consolidata dalla Conferenza di Parigi – co-presieduta da Francia, Germania e Italia – in cui gli attori libici sono stati chiamati dalla Comunità internazionale a impegnarsi costruttivamente per un processo elettorale libero, equo, inclusivo e credibile. Tra l’impegno e i fatti c’è di mezzo una realtà complessa: le divisioni che hanno impantanato il Paese in un decennio di guerre. A queste vanno aggiunte le interferenze esterne, la presenza di interessi ...