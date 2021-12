Scompare a 55 anni lo chef bergamasco Chicco Coria (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Bergamo si stringe intorno ai parenti, agli amici e ai colleghi dello chef Chicco Coria, morto a soli cinquantacinque anni. Era uno dei ristoratori più apprezzati e conosciuti in Lombardia. Chicco Coria era ricoverato da due giorni in terapia intensiva al Niguarda. A quanto pare era entrato in ospedale a causa di un peggioramento di un problema alle gambe. Non è sopravvissuto, e ora la cucina lombarda perde uno dei suoi giovani campioni. Il cuoco era stato ospite molte volte in tv, per esempio nel programma Cotto e mangiato. Addio allo chef Chicco Coria Chicco Coria (Facebook)Il maestro Coria era considerato un ottimo chef, un innovatore in cucina ... Leggi su ck12 (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Bergamo si stringe intorno ai parenti, agli amici e ai colleghi dello, morto a soli cinquantacinque. Era uno dei ristoratori più apprezzati e conosciuti in Lombardia.era ricoverato da due giorni in terapia intensiva al Niguarda. A quanto pare era entrato in ospedale a causa di un peggioramento di un problema alle gambe. Non è sopravvissuto, e ora la cucina lombarda perde uno dei suoi giovani campioni. Il cuoco era stato ospite molte volte in tv, per esempio nel programma Cotto e mangiato. Addio allo(Facebook)Il maestroera considerato un ottimo, un innovatore in cucina ...

Advertising

Ric90791609 : @PrimeVideoIT Quando la capra scompare in Stranger Things… avevo 11 anni e stavo sul treno… vi lascio immaginare la… - Rugbymeet : Tragedia in Scozia, scomparsa a soli 26 anni la giovane nazionale scozzese Siobhan Cattigan - DreamMarika : RT @Lapostrofo99: @capuanogio La classifica degli ultimi 15 anni: JUVE: Festeggiamenti con morti e feriti sugli spalti+ Calciopoli+ Doping+… - Lapostrofo99 : @capuanogio La classifica degli ultimi 15 anni: JUVE: Festeggiamenti con morti e feriti sugli spalti+ Calciopoli+ D… - cla_car81 : Scompare per 8 anni. Lo ritrovano. Scompare di nuovo. Forse che questo vuole stare per i cavolacci suoi? Tipo 'piut… -