Quarto Grado | si indaga sulla morte di Roberta Ragusa | uccisa nel gennaio 2012

Venerdì 03 dicembre alle ore 21.25, su Rete4, torna un nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma d'indagine sui grandi casi che hanno sconvolto l'Italia, a cura di Siria Magri, con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma apre con il caso di Nada Cella, la 24enne uccisa a Chiavari il 6 maggio 1996, nello studio del commercialista Marco Soracco. Il caso resta molto intricato. Tanti i dubbi degli inquirenti: il suo assassino ha avuto delle coperture? E quali sono i motivi delle tante omissioni sulla nuova indagata? A seguire, la vicenda di Roberta Ragusa, scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 e da allora mai più ritrovata. La Cassazione ha condannato a 20 anni di reclusione il marito

