(Di venerdì 3 dicembre 2021) PAVIA (ITALPRESS) – Ci sonoduefra i 354italianidalla Fondazione Onda-Osservatorio nazionale sulla salute dellae di genere, con i Bollini Rosa per il biennio 2022-2023.Si tratta diche offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile maquelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere.Le strutturepremiate sono l’IRCCS Pavia, che conferma il rating del biennio precedente ossia tre bollini, il massimo che la classifica consente, e l’IRCCSMilano, cui viene riconosciuto nuovamente un bollino. L’Istituto di Pavia si trova in compagnia di altri ...

Advertising

tvmedicina : Ospedali a misura di donna: 2 Bollini Rosa alla 'San Michele' - - Italpress : Ospedali a misura di donna, anche due istituti Maugeri fra i premiati - news_forlicesen : Sanità, ospedali a misura di donna: l'Irst premiato con due bollini rosa - pu24it : Ospedali a misura di donna: Marche Nord premiata ancora una volta con 3 Bollini Rosa | - montesantosas : iGreco Ospedali Riuniti/ ASSEGNATI A ROMA I 3 BOLLINI ROSA A #iGreco. A MISURA DI DONNA,MASSIMO RICONOSCIMENTO. PRO… -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedali misura

...attraverso servizi e percorsi adi donna, in tutte le aree specialistiche. A partire dal 10 gennaio 2022 sul sito www.bollinirosa.it sarà possibile consultare le schede deglipremiati,...... in tutti i suoi territori, servizi adi donna". 1 - - > CECINA - Si è svolta a Roma in Senato la cerimonia per il riconoscimento degliBollini Rosa. L'iniziativa dei Bollini rosa è ...La Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha assegnato i Bollini Rosa per il biennio 2022-2023 agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagn ...PAVIA - Ci sono anche due Istituti Maugeri fra i 354 ospedali italiani premiati dalla Fondazione Onda-Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con i Bollini Rosa per il biennio 202 ...