NBA: LeBron James esce subito dal protocollo Covid e giocherà il derby con i Clippers (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sembrava dovesse stare lontano dai campi per almeno dieci giorni ed invece questa notte LeBron James tornerà già sul parquet dello Staples Center per guidare i suoi Los Angeles Lakers nel derby contro i Clippers. Il nativo di Akron è già uscito dal protocollo Covid della NBA dopo che era risultato positivo ad un tampone quattro giorni fa. Quello era il suo primo ed unico tampone positivo, perchè da quel momento LeBron ha effettuato altri otto tamponi, tutti risultati negativi e dunque James è potuto rientrare in campo, come spiega anche una nota della stessa NBA: “A seguito dei due tamponi molecolari negativi effettuati a distanza di 24 ore, LeBron James è uscito dal protocollo sanitario previsto dalla ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sembrava dovesse stare lontano dai campi per almeno dieci giorni ed invece questa nottetornerà già sul parquet dello Staples Center per guidare i suoi Los Angeles Lakers nelcontro i. Il nativo di Akron è già uscito daldella NBA dopo che era risultato positivo ad un tampone quattro giorni fa. Quello era il suo primo ed unico tampone positivo, perchè da quel momentoha effettuato altri otto tamponi, tutti risultati negativi e dunqueè potuto rientrare in campo, come spiega anche una nota della stessa NBA: “A seguito dei due tamponi molecolari negativi effettuati a distanza di 24 ore,è uscito dalsanitario previsto dalla ...

