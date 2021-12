Medici No Vax, stretta dei Nas in tutta Italia: sospesi 281 sanitari. Quindici nel Lazio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Controlli a tappeto su tutto il territorio nazionale per stanare camici bianchi sprovvisti delle certificazioni Leggi su repubblica (Di venerdì 3 dicembre 2021) Controlli a tappeto su tutto il territorio nazionale per stanare camici bianchi sprovvisti delle certificazioni

Agenzia_Ansa : Controlli Nas in tutta Italia, scoperti 281 medici no vax. Erano al lavoro anche se sospesi o senza immunizzazione.… - marcodimaio : Non è un derby o un talent: il COVID purtroppo è una cosa seria. Non si possono porre sullo stesso piano le tesi di… - Agenzia_Ansa : Facebook rimuove rete No vax in Italia. Si chiama V_V ed ha preso di mira medici, politici e giornalisti #ANSA - K274863601 : RT @gallina_di: Medici No Vax, stretta dei Nas in tutta Italia: sospesi 281 sanitari. Quindici nel Lazio ???? CI MANDERETE I SERVI GIORNALAI… -