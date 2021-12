Luca Zaia: “Non faremo più i tamponi ai No Vax, ma l’obbligo vaccinale è inattuabile (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il presidente del Veneto: «Ci sono delle priorità, rivendico la scelta di vietare i test nelle Asl a chi non è vaccinato. Scandaloso che ci sia ancora un 25% di persone che non ha completato il ciclo. Il Super Green Pass servirà a non chiudere» Leggi su lastampa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il presidente del Veneto: «Ci sono delle priorità, rivendico la scelta di vietare i test nelle Asl a chi non è vaccinato. Scandaloso che ci sia ancora un 25% di persone che non ha completato il ciclo. Il Super Green Pass servirà a non chiudere»

Advertising

mattinodipadova : Il presidente del Veneto: «Ci sono delle priorità, rivendico la scelta di vietare i test nelle Asl a chi non è vacc… - angheran70 : Luca Zaia - 'Le mie Asl' - Premio Strega 2022 - angheran70 : RT @Michele_Arnese: Luca Zaia: “Obbligo vaccinale inattuabile, ma le nostre Asl non faranno tamponi ai No Vax”. (Huffington Post Italia) - Loquax7 : @mgmaglie @LaStampa Zaia e De Luca talebani? Non auguro a nessuno nemmeno un'unghia incarnita perché oggi come oggi… - ItaliaNewsTW : -