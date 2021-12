L'IMPEGNO DI VAL MASINO PER I RIFIUTI (Di venerdì 3 dicembre 2021) UN COMUNE ECOSOSTENIBILE ATTENTO ALL'AMBIENTE L'IMPEGNO per trasformare Val MASINO in un comune ecosostenibile, iniziato quattro anni fa, subito dopo l'insediamento dell'Amministrazione comunale ... Leggi su gazzettadisondrio (Di venerdì 3 dicembre 2021) UN COMUNE ECOSOSTENIBILE ATTENTO ALL'AMBIENTE L'per trasformare Valin un comune ecosostenibile, iniziato quattro anni fa, subito dopo l'insediamento dell'Amministrazione comunale ...

Advertising

dariocurcio5 : #lavoro in #Campania 1600 lavoratori della Leonardo in Cig. La vicepresidente del Consiglio regionale… - Anpasnazionale : Continua il nostro impegno nella campagna vaccinale anche in Alto Adige, in Val Ultimo, con l'ambulatorio mobile de… -