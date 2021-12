La controversa proposta della Commissione sui migranti al confine con la Bielorussia

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 3 dicembre 2021) C’è una nuova risposta all’«attacco ibrido» che la Bielorussa conduce da mesi contro l’Ue, sfruttando il desiderio di migliaia di personedi entrare in Europa e favorendo il loro afflusso ai confini con Polonia, Lituania e, in misura minore, Lettonia. Laeuropea ha proposto misure temporanee per gestire meglio le richieste d’asilo presentate nei Paesi baltici, ma l’iniziativa ha scatenato le proteste di diversi europarlamentari e organizzazioni non governative, che la ritengono sproporzionata e lesiva dei diritti umani. Laprevede una modifica temporanea delle procedure europee relative alle richieste di asilo, che per sei mesi sarebbero più «elastiche» in Polonia, Lituania e Lettonia. Le autorità di questi Stati potranno estendere il periodo di ...