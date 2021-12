Jannik Sinner diventa un fumetto. Il progetto con Panini, arriva “Piccoli grandi campioni” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Jannik Sinner ha chiuso un’annata decisamente importante, con la conquista di quattro tornei e l’ingresso nella top-10 del ranking ATP. L’attuale numero 10 al mondo, finalista al Masters 1000 di Miami e grande protagonista in Coppa Davis, è ormai entrato di diritto tra i tennisti di riferimento del panorama internazionale. Il 20enne si sta ritagliando il giusto spazio nel panorama globale, anche fuori dallo stretto ambito sportivo. Jannik Sinner sta lavorando a un progetto con Panini e ne ha parlato in un video pubblicato sui suoi profili social: “Da un po’ sto lavorando con gli amici di Panini Comics su un fumetto molto divertente che parla della mia vita in generale, soprattutto sulla mia vita da tennista. Uscirà la prossima primavera, si chiama ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021)ha chiuso un’annata decisamente importante, con la conquista di quattro tornei e l’ingresso nella top-10 del ranking ATP. L’attuale numero 10 al mondo, finalista al Masters 1000 di Miami e grande protagonista in Coppa Davis, è ormai entrato di diritto tra i tennisti di riferimento del panorama internazionale. Il 20enne si sta ritagliando il giusto spazio nel panorama globale, anche fuori dallo stretto ambito sportivo.sta lavorando a uncone ne ha parlato in un video pubblicato sui suoi profili social: “Da un po’ sto lavorando con gli amici diComics su unmolto divertente che parla della mia vita in generale, soprattutto sulla mia vita da tennista. Uscirà la prossima primavera, si chiama ...

