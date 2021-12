Ilona Staller a Verissimo racconta il suo matrimonio da incubo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tra gli ospiti di Verissimo domenica 5 dicembre Ilona Staller racconta il matrimonio da incubo con l’ex marito, Jeff Koons. Dalla loro storia è nato il figlio Ludwig ma la Staller racconta che nei due anni in cui sono stati insieme ci sono state più lacrime che sorrisi. Si è annullata al suo fianco e rivela che Jeff ha commesso delle cattiverie inaudite. A Silvia Toffanin racconta che una volta quando era incinta ed erano a Monaco di Baviera, nevicava e lui l’ha chiusa fuori sul terrazzo. Non è tutto, ricorda quando Koons le portò via il figlio per cinque mes, la sofferenza più grande per lei. Ilona Staller contro l’ex marito: “Mi ha fatto male anche fisicamente” “Dopo la nascita di Ludwig, sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tra gli ospiti didomenica 5 dicembreildacon l’ex marito, Jeff Koons. Dalla loro storia è nato il figlio Ludwig ma lache nei due anni in cui sono stati insieme ci sono state più lacrime che sorrisi. Si è annullata al suo fianco e rivela che Jeff ha commesso delle cattiverie inaudite. A Silvia Toffaninche una volta quando era incinta ed erano a Monaco di Baviera, nevicava e lui l’ha chiusa fuori sul terrazzo. Non è tutto, ricorda quando Koons le portò via il figlio per cinque mes, la sofferenza più grande per lei.contro l’ex marito: “Mi ha fatto male anche fisicamente” “Dopo la nascita di Ludwig, sono ...

