GFVip, Gianmaria dopo la notte con Sophie. Lui è innamorato: 'Mi perdo nei suoi occhi' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi racconta con occhi romantici la serata con Sophie Codegoni ai suoi coinquilini. Lei intanto si confida con Lulù Selassie e Miriana Trevisan , ammettendo ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Al Grande Fratello VipAntinolfi racconta conromantici la serata conCodegoni aicoinquilini. Lei intanto si confida con Lulù Selassie e Miriana Trevisan , ammettendo ...

Advertising

GrandeFratello : Scoppia la passione tra Sophie e Gianmaria ?????? #GFVIP - GrandeFratello : Patrizia, Lulù, Jessica e Gianmaria: stasera scopriremo il verdetto nella nuova puntata di #GFVIP, su #Canale5 ed… - Verusca34904548 : #gfvip chiamate un prete Gianmaria è pronto per le nozze ?????? ?? è proprio un tontolone - MartinaParise5 : RT @Sterny2222: Gianmaria e i suoi due fantagenitori ? questo trio >>>>>>>> #gfvip #manila #aldo - Sim0n96416560 : Davide,visto il bacio con Sophie dice a Gianmaria:'aiai cosa non si fa per le clip in puntata' Ma sta cosa perchè n… -