Gf Vip 2021, Soleil e Alex cacciano un concorrente dal loro letto: ecco perchè (Di venerdì 3 dicembre 2021) Hanno addirittura cacciato un povero concorrente dal loro letto Alex Belli e Soleil Sorgè. Il malcapitato è il nuovo inquilino della casa del Grande Fratello Vip: Giacomo Urtis, che alle ore 7.40 del mattino è stato allontanato ed è la motivazione di questo comportamento a sorprendere. L’ attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, volevano dormire vicini senza essere disturbati. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan passano la notte insieme sotto le coperte Il nuovo entrato e la show-girl hanno avuto un feeling immediato che si è tradotto in una notte “sottocoperta” GF Vip, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan passano la notte insieme sotto le coperte ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 dicembre 2021) Hanno addirittura cacciato un poverodalBelli eSorgè. Il malcapitato è il nuovo inquilino della casa del Grande Fratello Vip: Giacomo Urtis, che alle ore 7.40 del mattino è stato allontanato ed è la motivazione di questo comportamento a sorprendere. L’ attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, volevano dormire vicini senza essere disturbati. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan passano la notte insieme sotto le coperte Il nuovo entrato e la show-girl hanno avuto un feeling immediato che si è tradotto in una notte “sottocoperta” GF Vip, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan passano la notte insieme sotto le coperte ...

