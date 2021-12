Ferito alla testa da un colpo di pistola | minore in fin di vita a Noto

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 3 dicembre 2021) . È stato raggiunto da undie si trova ora ricoverato in fin diall’ospedale di Catania ilche la scorsa notte è rimasto vittima di un agguato a(Siracusa). Il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di una lite. È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Catania il ragazzo che la scorsa notte è stato raggiunto da undiesploso mentre era in auto con alcuni famigliari. Il giovane,nne, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in nosocomio dove si trova tutt’ora ricoverato in condizioni critiche. L’agguato avvenuto al culmine di una lite Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri coordinati ...