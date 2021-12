'Fauci come Mengele': la vergogna No vax non conosce limiti né confini (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il direttore di Globalist, Gianni Cipriani, ha scritto di recente un editoriale di grande impatto culturale, etico oltre che politico, nel quale denunciava i ripetuti accostamenti, anche simbolici, operati dal ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il direttore di Globalist, Gianni Cipriani, ha scritto di recente un editoriale di grande impatto culturale, etico oltre che politico, nel quale denunciava i ripetuti accostamenti, anche simbolici, operati dal ...

'Fauci come Mengele': la vergogna No vax non conosce limiti né confini Fauci come Mengele Da leggere in un sol fiato quanto scritto su Haaretz da Sam Sokol: "Il Museo di Auschwitz in Polonia ha attaccato la conduttrice di Fox Lara Logan martedì, in seguito ai commenti ...

Dell'insostenibile peso della disabilità ... lo scrittore genovese Christian La Fauci, trovati senza vita nel loro appartamento di Genova lo scorso mese di luglio. La donna, malata e dipendente dal figlio, è morta di stenti come conseguenza ...

"Fauci come Mengele": la vergogna No vax non conosce limiti né confini La conduttrice di Fox News Lara Logan ha paragonato il dottor Anthony Fauci, il massimo funzionario della sanità pubblica statunitense sulle malattie infettive, a Josef Mengele ...

Covid, primo caso di variante Omicron negli Stati Uniti Milano, 2 dic. (askanews) - Il Centro per la prevenzione delle malattie (Cdc) statunitense ha reso noto il primo caso di variante Omicron del ...

