"Denunce già dal 2018. Eppure...". Striscia, l'ultima bomba sulla Juve: chi gioca sporco per difendere i bianconeri? (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non è rimasta sorpresa dalle presunte plusvalenze della Juventus Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5, come spiegato nella puntata di venerdì 3 dicembre da Moreno Morello, aveva già denunciato dal 2018 la questione "operazioni a specchio". Nel mirino valutazioni gonfiate e scambi di calciatori senza esborso di denaro, su cui l'inviato del programma di Antonio Ricci vuole nuovamente fare chiarezza dopo che "nulla è stato fatto", o quasi. "Dopo la condanna di Cesena e Chievo - si legge nell'anticipazione rilanciata da Striscia -, il procuratore della Federazione italiana giuoco calcio (Figc) che si occupò del caso, Giuseppe Pecoraro, si dimise dall'incarico. Allora l'avvocato del Chievo disse: 'Questo processo è cominciato con Striscia la notizia. Ma un bel Tapiro alla Procura ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non è rimasta sorpresa dalle presunte plusvalenze dellantusla Notizia. Il tg satirico di Canale 5, come spiegato nella puntata di venerdì 3 dicembre da Moreno Morello, aveva già denunciato dalla questione "operazioni a specchio". Nel mirino valutazioni gonfiate e scambi di calciatori senza esborso di denaro, su cui l'inviato del programma di Antonio Ricci vuole nuovamente fare chiarezza dopo che "nulla è stato fatto", o quasi. "Dopo la condanna di Cesena e Chievo - si legge nell'anticipazione rilanciata da-, il procuratore della Federazione italiana giuoco calcio (Figc) che si occupò del caso, Giuseppe Pecoraro, si dimise dall'incarico. Allora l'avvocato del Chievo disse: 'Questo processo è cominciato conla notizia. Ma un bel Tapiro alla Procura ...

