Da Kaia Gerber ai profumi: la nuova vita di Jacob Elordi (Di venerdì 3 dicembre 2021) E una nuova vita. Jacob Elordi, terminata la relazione con la modella Kaia Gerber (pare per motivi di distanza e impegni di lavoro), accoglie una nuova avventura. Quella con la famiglia BOSS. L'attore australiano, 24 anni, nato a Brisbane il 26 giugno 1997, star di Euphoria e dei film Netflix The Kissing Booth (con i sequel 2 e 3), è entrato a fare parte del mondo BOSS. Per il brand, ricoprirà il ruolo di volto per BOSS Parfums ed Eyewear. La prima campagna che lo vede protagonista, come testimonial di un profumo maschile, arriverà le prime settimane del 2022. Kaia Gerber e Jacob Elordi ai tempi della loro relazione. Foto Getty

