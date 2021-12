Brutte notizie per Spalletti, “Non ci saranno contro l’Atalanta!” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Raffaele Canonico, medico sociale del Napoli, è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli e ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati in casa Napoli, queste le sue parole: “Fabian e Insigne non sono infortunati, ma sono affaticati. Per recuperare da una partita ci vogliono dalle 48 alle 60 ore. Ci sono troppe partite e non c’è sempre tempo per recuperare. Credo che per entrambi sia da escludere che possano esserci domani”. Spalletti, dunque, a meno di clamorose sorprese, dovrà fare a meno dei due giocatori nel prossimo importante match contro l’Atalanta. Insigne, Fabian RuizIl dottore ha poi aggiunto informazioni sul recupero di Koulibaly: “Koulibaly sta bene, abbiamo iniziato la riabilitazione per la distrazione di secondo grado al bicipite femorale. Per un infortunio simile ci vogliono cinque settimane per rientrare, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Raffaele Canonico, medico sociale del Napoli, è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli e ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati in casa Napoli, queste le sue parole: “Fabian e Insigne non sono infortunati, ma sono affaticati. Per recuperare da una partita ci vogliono dalle 48 alle 60 ore. Ci sono troppe partite e non c’è sempre tempo per recuperare. Credo che per entrambi sia da escludere che possano esserci domani”., dunque, a meno di clamorose sorprese, dovrà fare a meno dei due giocatori nel prossimo importante matchl’Atalanta. Insigne, Fabian RuizIl dottore ha poi aggiunto informazioni sul recupero di Koulibaly: “Koulibaly sta bene, abbiamo iniziato la riabilitazione per la distrazione di secondo grado al bicipite femorale. Per un infortunio simile ci vogliono cinque settimane per rientrare, ...

