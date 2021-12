Biella | sanitario no vax va a farsi fare l' iniezione con un braccio di silicone

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Davvero assurdo quello che è accaduto giovedì mattina nell'hub vaccinale Biverbanca di. Un 50enne no vax avrebbe provato ainiettare il vaccino in unfinto di. A scoprirlo è stata un'infermiera che ha immediatamente capito che l'arto era finto visto che non solo era gommoso e freddo, ma aveva anche una carnagione diversa da quella dell'uomo. L'infermiera a quel punto ha pensato che il 50enne avesse subito un'amputazione e che quell'arto fosse la protesi che utilizzava normalmente. «Pensavo di averlo messo in una situazione imbarazzante e così gli ho chiesto di darmi l'altro» ha raccontato l'infermiera. No vax prova ainiettare il vaccino in una protesi diIn realtà l'uomo, dopo aver provato a prendere tempo, ha ...

Si tratta di un dentista, già sospeso dal servizio perché non vaccinato: lui l'uomo denunciato a Biella per essersi presentato a fare il vaccino con un braccio di silicone.