Aumentano i controlli sul Green Pass: cosa dice la nuova circolare del Governo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dal 6 dicembre 2021 entrerà in vigore il Super Green Pass ( detto anche Green Pass rafforzato) e con esso ci sarà un aumento dei controlli da parte del personale autorizzato. A dettare le nuove regole è una circolare del Governo che fa chiarezza sulle nuove regole da rispettare sottolineando l’impegno, da parte delle Forze dell’Ordine, di vigilare e eventualmente multare i trasgressori. Le attività di controllo, sottolinea la circolare del Governo, saranno maggiori nelle zone considerate a più alto rischio. Quelle della cosiddetta movida, per esempio. Ma anche in tutte le grandi città, dove il rischio di affollamento è maggiore, i controlli saranno potenziati. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dal 6mbre 2021 entrerà in vigore il Super( detto ancherafforzato) e con esso ci sarà un aumento deida parte del personale autorizzato. A dettare le nuove regole è unadelche fa chiarezza sulle nuove regole da rispettare sottolineando l’impegno, da parte delle Forze dell’Ordine, di vigilare e eventualmente multare i trasgressori. Le attività di controllo, sottolinea ladel, saranno maggiori nelle zone considerate a più alto rischio. Quelle della cosiddetta movida, per esempio. Ma anche in tutte le grandi città, dove il rischio di affollamento è maggiore, isaranno potenziati. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere ...

Sirus08054277 : @beppe_grillo Bella cagata.perché aggiungere cose che distraggono la gente e che aumentano i consumi?Per me dovrebb… - CamillaGalante : RT @sruotolo1: #terzadose #COVID19 #pandemia Obbligo vaccinale? Se ne parla in Europa. Intanto aumentano contagi, ospedalizzazioni, e purtr… - orsu61 : RT @sruotolo1: #terzadose #COVID19 #pandemia Obbligo vaccinale? Se ne parla in Europa. Intanto aumentano contagi, ospedalizzazioni, e purtr… - GemmaDucci : RT @sruotolo1: #terzadose #COVID19 #pandemia Obbligo vaccinale? Se ne parla in Europa. Intanto aumentano contagi, ospedalizzazioni, e purtr… - infoitsalute : Super Green Pass, in Brianza aumentano i controlli. Forze dell’Ordine schierate -