Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2021 ore 12:30 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Viabilità DEL 2 DICEMBRE 2021 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio L’ONDATA DI MALTEMPO PONTINUA AD INTERESSARE LA Regione, A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO IL BOLLETTINO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE E VALIDO PER L’INTERA GIORNATA, ALLERTA METEO ARANCIONE PER LE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE, GIALLA SUL RESTANTE TERRITORIO. PASSIAMO AL TRAFFICO, SUL RACCORDO, CODE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E ARDEATINA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, CODE PER TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. PROSEGUONO I LAVORI SULLA SP2 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021)DEL 2 DICEMBREORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAL’ONDATA DI MALTEMPO PONTINUA AD INTERESSARE LA, A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO IL BOLLETTINO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE E VALIDO PER L’INTERA GIORNATA, ALLERTA METEO ARANCIONE PER LE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE, GIALLA SUL RESTANTE TERRITORIO. PASSIAMO AL TRAFFICO, SUL RACCORDO, CODE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E ARDEATINA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, CODE PER TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. PROSEGUONO I LAVORI SULLA SP2 ...

Advertising

bettadigiulio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso su: via Prenestina, tra largo Irpinia e via Collatina; via Nazionale, tra viale Luigi E… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2021 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-12-2021… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via Collatina, tra via dell'Acqua Vergine e via di Salone - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su: via Prenestina, tra largo Irpinia e via Collatina; via Nazionale, tra viale L… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su: via di Pietralata, tra largo di Pietralata e via Val Brembana; via della Pine… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Residenti via Ducale all'attacco: la giunta si rimangia impegno su ztl diurna ...viabilità prevedeva un "by pass temporaneo su via Ducale dovuto ai lavori per la realizzazione della ciclabile su via Roma". Come è possibile che una riorganizzazione così profonda della viabilità ...

5G Italy: interventi dell'On. Furgiuele, Brasca (WindTre) e Govigli (Atlantia) ... come visto nell'ultimo vertice di Roma, dove l'Italia ha dimostrato di poter e di saper essere ... considerando quanto siano complicate, in termini di viabilità, con strade strette e incroci ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2021 ore 18:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...prevedeva un "by pass temporaneo su via Ducale dovuto ai lavori per la realizzazione della ciclabile su via". Come è possibile che una riorganizzazione così profonda della...... come visto nell'ultimo vertice di, dove l'Italia ha dimostrato di poter e di saper essere ... considerando quanto siano complicate, in termini di, con strade strette e incroci ...