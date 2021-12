Variante Omicron, scienziati bocciano divieti viaggi (Di giovedì 2 dicembre 2021) I divieti e le restrizioni sui viaggi non terranno la Variante Omicron del covid fuori dai confini nazionali. E rischiano anche di rallentare gli studi sul mutante. A sostenerlo sono diversi scienziati in un articolo pubblicato su ‘Nature’ online. Più di 50 Paesi hanno intensificato i controlli alle frontiere per rallentare la diffusione della nuova Variante altamente mutata che sta attraversando il Sudafrica. Ma i ricercatori affermano che è improbabile che molte delle restrizioni introdotte, in particolare quelle mirate solo ai viaggiatori provenienti da una manciata di Paesi, tengano fuori Omicron. Queste misure invece hanno un costo significativo per i Paesi interessati. In alcune delle aree colpite la voce degli studiosi si è levata anche per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ie le restrizioni suinon terranno ladel covid fuori dai confini nazionali. E rischiano anche di rallentare gli studi sul mutante. A sostenerlo sono diversiin un articolo pubblicato su ‘Nature’ online. Più di 50 Paesi hanno intensificato i controlli alle frontiere per rallentare la diffusione della nuovaaltamente mutata che sta attraversando il Sudafrica. Ma i ricercatori affermano che è improbabile che molte delle restrizioni introdotte, in particolare quelle mirate solo aiatori provenienti da una manciata di Paesi, tengano fuori. Queste misure invece hanno un costo significativo per i Paesi interessati. In alcune delle aree colpite la voce degli studiosi si è levata anche per ...

