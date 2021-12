Ultima follia nel cuore d’Europa: via il sesso dalla carta d’identità. Sgarbi: “Erodono i valori cristiani” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Via il sesso dalla carta d’identità. E’ l’Ultima follia che proviene dal Belgio, dove il governo ha deciso di far qualcosa che nessuno in Europa aveva ancora osato sperimentare per andare incontro ai dogmi dell’ideologia transgender. Ma chepotrebbe fare da apripista ad altri governi europei ossequiosi alla nuova religione laica. Come riporta Brussels Times, il genere scomparirà presto dalle carte d’identità belghe per fermare “l’esclusione delle persone non binarie”. Com’era facile prevedere la discussione si è accesa. Belgio, via il sesso dalla carta d’identità, Sgarbi: Fa il paio con l’iniziativa sul Natale “Cancellare il sesso dai documenti è una iniziativa che fa ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Via il. E’ l’che proviene dal Belgio, dove il governo ha deciso di far qualcosa che nessuno in Europa aveva ancora osato sperimentare per andare incontro ai dogmi dell’ideologia transgender. Ma chepotrebbe fare da apripista ad altri governi europei ossequiosi alla nuova religione laica. Come riporta Brussels Times, il genere scomparirà presto dalle cartebelghe per fermare “l’esclusione delle persone non binarie”. Com’era facile prevedere la discussione si è accesa. Belgio, via il: Fa il paio con l’iniziativa sul Natale “Cancellare ildai documenti è una iniziativa che fa ...

